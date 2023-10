Premiere! °°°Der Kaiser von Atlantis°°°

Der Kaiser von Atlantis ist die 2023er-Operninszenierung der Jungen Oper Baden-Württemberg.

Der Autor dieser Oper über den Alleinherrscher, der den Krieg "jeder gegen jeden" ausruft und einen der vielen Kriegsopfer überdrüssigen Tod, welcher sich fortan weigert, die Menschen sterben zu lassen, Viktor Ullmann wurde am 18. Okober 1944 in Auschwitz ermordet.

Das multimediale und mit althergebrachten Opernklischees brechende Epochale Opernspektakel der Jungen Oper feierte am Donnerstag Abend Premiere in der alten Lokhalle in der Paul-Ehrlicher-Straße 5 in Freiburg.

Die Junge Oper Baden-Württemberg versteht sich als Berufliches Sprungrett, aber auch als progressive musikalisch-theatrale Plattform, um in gruppenorientiertem Zusammenwirken ein familiäres Wirgefühl unter allen vierzig an der Erarbeitung des Kaisers von Atlantis beteiligten angehenden Opernstars zu ermöglichen. Dave war gester für Radio Dreyeckland bei der Premiere in der alten Lokhalle im freiburger Stadtteil Brühl.

Karten und Infos zur Jungen Oper Baden-Württemberg erhaltet ihr jederzeit unter:

jo-bw.de

Es gibt noch eine Vorstellung heute, Freitag um 19:30 Uhr

sowie eine weitere am Sonntag um 19:00 Uhr