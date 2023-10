Die Junge Oper Baden-Württemberg ist ein junger gemeinnütziger Verein bestehend aus jungen Menschen. Einmal im Jahr stellt die Junge Oper Baden-Württemberg eine Opernproduktion auf die Bühne und macht dabei alles selbst: von Organisation bis zu den Kostümen.

Die während der Inhaftierung im KZ Theresienstadt vom Autor Viktor Ullmann geschaffene, surreale Parabel „Der Kaiser von Atlantis“ stellt autoritäre Machtstrukturen in Frage und appelliert an die Menschlichkeit.

Ullmann schuf seine Oper während der Inhaftierung im Konzentrationslager Theresienstadt. Er wurde 1944 im Vernichtungslager Auschwitz ermordet, seine Manuskripte überlebten den Krieg.

Die Junge Oper Baden-Württemberg verfolgt mit ihren Inzenierungen das Ziel, ein Bindeglied zwischen Studium und Oper zu sein und vor allem junge Menschen für die Oper zu begeistern. Gebt euch daher jetzt Daves Überlängebeitrag

Die Junge Oper Baden-Württemberg finanziert sich ausschließlich durch Spenden und es arbeiten alle ehrenamtlich - weil sie Lust auf Oper haben und das Projekt toll finden. Dieses Jahr führt die Junge Oper Baden-Württemberg in Freiburg in der alten Lokhalle auf: „Der Kaiser von Atlantis“ von Viktor Ullmann und Dave hat den Schaffensprozess für euch dokumentiert.

Alte Lokhalle Freiburg – Paul-Ehrlich-Straße 5 in Freiburg – Place to be für: „Der Kaiser von Atlantis“

Die Premiere ist am Donnerstag, 05. Oktober um 19:30 Uhr

Weitere Aufführungen am Freitag, 06. Oktober - 19:30 Uhr

und Sonntag, 08. Oktober 2023 um 19:00 Uhr