Mikroaggressionen und Stigmatisierung werden spürbar

„Und während sie die alten Wege geht, spürt sie den Sollbruchstellen in ihrem Leben nach, der Kluft zwischen Bildungsversprechen und erfahrener Ungleichheit.“

Deniz Ohde erkundet in ihrem Debütroman “Streulicht” (Suhrkamp 2020) die feinen Unterschiede in unserer Gesellschaft. Satz für Satz spürt sie den Sollbruchstellen im Leben der Erzählerin nach, den Zuschreibungen und Erwartungen an sie als migrantisches Arbeiterkind, als Mädchen und später als Frau, der verinnerlichten Abwertung und dem Versuch, sich davon zu befreien.

Zusammen mit Deniz Ohde, der Lehrerin Tülay Völkers sowie Hakan Çetin von der BIPoC*-Gruppe Freiburg erkunden wir in Lesung & Gespräch systematische Diskriminierungen im Bildungssystem an der Schnittstelle zwischen Rassismus, Sexismus und Klassismus. Ausgehend vom Roman fragen wir nach (Un)möglichkeiten der Emanzipation und Solidarität innerhalb eines solchen Systems.

Wir sprachen mit Fabienne und Clara vom Verein für soziokulturelle Abenteuer samt&sonders.





Freitag, 10.09. | 19:30 Uhr, Einlass ab 18:30 Uhr | Lokhalle Freiburg, Paul-Ehrlich-Straße 7, 79106 Freiburg

Bei gutem Wetter draußen, bei Regen, Sturm und sonstigen Unwetterlagen drinnen in der Lokhalle des Grünhof