Die Freiburger Autorin Sterna Meinhardt kündigt ihre Veranstaltung am Samstag um 19h in der Adolf-Reichwein-Schule, Bugginger Str. 83 an.

Ein Jahrhundert deutsche Geschichte steckt in dem Roman »Väter« (Suhrkamp 2023). Lesung mit Paul Brodowsky "Väter" im Rahmen der Lesereihe "Herkunft" vom Literaturhaus Freiburg und im Rahmen der Internationale Wochen gegen Rassismus. Eintritt frei, Spenden willkommen.