Lesung Sterna Meinhardt & friends

am 10. Dezember 2022 um 19 Uhr in der Gertrud- Luckner- Gewerbeschule (Kirchstraße 4, 79098 Freiburg)

Worum es an diesem Abend geht, beschreibt am besten ein Zitat von David Viscott: "to love and be loved is to feel the sun from both sides"

Sterna & friends lesen Gedichte und Kurzgeschichten mit musikalischer Untermalung von Anita Morasch. Gefragt nach den Themen ihrer Texte war die Antwort: "life, love and passion" Nach der Lesung wird es die möglichkeit geben, Fragen zu den Gedichten zu stellen. Der Abend wird abgerundet durch Jazz Manouche mit Max Zentawer (Gitarre). Guillaume Singer (Geige) und Stephan Vögele (Kontrabass).

Es lohnt sich, die Autorin live und in Farbe zu erleben. Für Alle Anderen gibt es einen Mitschnitt bei Radio Dreyeckland läuft dieser am 16.12.2022 um 19 Uhr in O-Ton Playback