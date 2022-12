Worum es geht beschreibt am besten ein Zitat von David Viscott: «To love and be loved is to feel the sun from both sides». Sterna & Friends lesen Gedichte und Kurzgeschichten mit musikalischer Untermalung von Anita Morasch. Gefragt nach den Themen ihrer Texte war die Antwort: «Life, love and passion». Musikalisch wird die Sendung abgerundet durch Jazz Manouche. Mitschnitt der Veranstaltung am 10.12.2022 in der Aula der Gertrud-Luckner-Gewerbeschule