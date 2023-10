Anlässlich der Tarifauseinandersetzungen der Länder am Donnerstag hatte die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di am Vortag zu einer Protestaktion im Freiburger Institutsviertel aufgerufen. Mehr als 100 Menschen beteiligten sich an der Aktion, aus allen Bereichen des universitären Betriebs. Gewerkschaftssekretärin Gabriele Strnadt betonte in ihrer Ansprache, dass die Belegschaft streikbereit seien. Ver.di fordert für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst 10,5 % mehr Lohn, mindestens aber 500 €.