Braucht der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) eigentlich Schlagstöcke? Wie erleben Jugendliche ihre Stadt und was denken Sie über Ordner mit Schlagwaffen im Freiburger Stadtbild?



In einem Gespräch mit Urbanes Freiburg, Eindrücken und Erklärungen rund um die Debatte und einem bunten Musikmix bringt die Freistunde Redaktion das Thema Sicherheit und Abwechslung in den November.