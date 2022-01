Radikalisierte Protestpotentiale

Im Rahmen der Reihe "Transatlantic Tuesday" findet heute (25.01.22), organisiert durch das Carl-Schurz-Haus, die Online-Diskussionsveranstaltung "Querdenker und Anti-Vaxxer: Ungeimpft in Deutschland, Frankreich und den USA" statt. Sprechen werden Prof. Dr. Edgar Grande vom Wissenschaftszentrum für Sozialforschung Berlin (WZB), Prof. Dr. Françoise Salvadori von der Université de Bourgogne & Prof. Brendan Nyhan, PhD vom Dartmouth College in New Hampshire. .

Über die fortlaufende Radikalisierung, insbesondere der Querdenker-Proteste, haben wir mit Edgar Grande (WZB) gesprochen. Der Politikwissenschaftler untersucht im Zentrum für Zivilgesellschaftsforschung soziale Konflikte und Bewegungen und gibt Einblicke in die Protestforschung und welche Schlüsse man aus ihr in Bezug auf Impfgegner:innen und die Querdenker-Szene ziehen kann.