Es ist wieder soweit: Von Donnerstag, den 27. Juli bis Sonntag den 6. August 2017 findet die Messe Foire Aux Vins, die Weinmesse in Colmar statt. Als Fortsetzung der Entdeckungsreise durch die Geheimnisse des elsässischen Weins bringen Fachleute einer breiten Öffentlichkeit die Kunst der Weinproben näher. Daneben spielen eine Menge hochkarätiger Bands im einzigartigen Freilichttheater mit einer Kapazität von 10.000 Personen. Eine kleine Auswahl, die Euch die Entscheidung erleichtern soll, das eine oder andere Konzert zu besuchen, gibt es heute im Musikmagazin. Meet you there. Eure Pippi.