Radio Ech (deutsch) 13.04.2017 - Die Lage der akademischen Landschaft in Russland

Nicht nur die neuesten Schließungsversuche der Europäischen Universität in St. Petersburg geben Anlass zur Sorge um die Lage der russischen Hochschulen. Im Westen wird vor allem den Verfolgungen gegen kritische und andersdenkende Forscher Beachtung geschenkt, die eine unabhängige Wissenschaft unmöglich machen. Doch das ist nur ein kleiner Teil der Benachteiligung, die die russischen Universitäten und Wissenschaftler in den letzten Jahren haben hinnehmen müssen. Seit Jahren klagen die russischen Forscher und Lehrkräfte an den Universitäten über neue Kürzungen, Auflagen und Forderungen, die an sie gerichtet werden. Mit jeder Bildungsreform werden die Klagen nur lauter. Gerade die materielle Lage der Wissenschaftler und eine ungeahnte Bürokratisierung der Hochschularbeit machen den Hauptteil der Beschwerden russischer Wissenschaftler aus. Über diese Seiten des Hochschulalltags hat Radio Ech mit Gleb Kazakov gesprochen, der in Freiburg in Geschichte promoviert und sich gerade in Moskau zu Recherchezwecken aufhält. In Gesprächen mit seinen russischen Kollegen konnte er sich aus erster Hand darüber informieren, was sie am meisten umtreibt und die Zukunft der russischen Wissenschaft so düster erscheinen lässt.