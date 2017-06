Geheimtip: Am 16. / 17. und 18 Juni findet zum siebten Mal das Maifeld-Derby statt. Ein kleines, aber sehr feines Indie-Festival auf dem Maimarktgelände in Mannheim. Von Freiburg mit dem Auto oder Zug innerhalb von zwei Stunden zu erreichen und vor allem aufgrund des interessanten Line-Ups ist es ein Ereignis, was man tunlichst auf dem Schirm haben sollte.