Raye! Willow! Arlo Parks!

In der Novembersendung vom FLINTA*Funk widmen wir uns heute vor allem einer fantastischen Künstlerin: Raye.

Rayes Debütalbum 'My 21st Century Blues' ist 2023 nach jahrelanger Arbeit erschienen, und diese Arbeit hat sich ausgezahlt. Raye etabliert sich mit diesem inhaltlich anspruchsvollen und musikalisch vielseitigen Album als Stimme ihrer Generation und als eine Künstlerin, die auch vor den schmerzhaften Themen unserer Zeit nicht zurückscheut. Weit davon entfernt, 'feel-good'-Pop zu machen, beweist sich Raye vielmehr als mutige Songwriterin, die sich mit Sucht, Gewalt, dem Internet, der Klimakatastrophe und dem gegenwärtigen Faschismus auseinandersetzt. Dabei verbindet sie musikalisch Jazz-, Pop-, RnB-, HipHop- und Elektroelemente, und brilliert vor allem auch als Sängerin mit enormem vokalen Können. Wer Raye noch nicht kennt, dem sei sie dringlich empfohlen!

Wir hören uns außerdem noch Willows experimentellen Pop und Arlo Parks' verträumten Indie an.

Bis nächsten Monat im FLINTA*Funk!

Tracklist:

RAYE - Introduction.

RAYE - Oscar Winning Tears.

RAYE - Hard Out Here.

RAYE, Jax Jones - You Don't Know Me

RAYE - Black Mascara.

RAYE - Escapism.

RAYE - Mary Jane.

RAYE - Ice Cream Man.

RAYE - Flip A Switch.

RAYE - Body Dysmorphia.

RAYE - Environmental Anxiety.

RAYE feat. Mahalia - Five Star Hotels.

RAYE - It's A Man's Man's Man's World

RAYE - Genesis, pt. i

RAYE - Genesis, pt. ii

RAYE - Genesis, pt. iii

WILLOW - symptom of life

WILLOW - run!

Arlo Parks - Dog Rose

Arlo Parks - Weightless

RAYE - Fin.