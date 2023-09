Rock am Bach steigt vom 07.-09.09. in Kirchzarten

Mitorganisator Vladisalv im Gespräch mit Eva.

****

Rock am Bach ist ein kleines Musikfestival, welches in der letzten Sommerferienwoche in Kirchzarten bei Freiburg stattfindet.

Die Wurzeln hat Rock am Bach in den frühen 1990er Jahren - als reines Rockfestival. Doch mit der Zeit hat sich die musikalische Richtung des Festivals gewandelt. Es ist heute nicht mehr möglich, alle Genres in den Namen zu integrieren.

Psychedelic-Rock-Gypsy-Jazz-Pop-Analog-Dance-Music-Jazz-Blues-Live-Electronic-Soul-Worldmusic-Indie-Elektropunk-Irish-Fast-Folk-Stoner-Rock am Bach wäre ein zu sperriger Name. Also ist der Name geblieben.

In diesem Jahr steigt das Festival vom 07.-09.09. Tickets und Lineup findet ihr hier.