S-Bahn-Ausbau aber wie: Südring oder Tieftunnel?

Der Freistaat Bayern stolpert seit über 10 Jahren in ein „Loch“. Gemäß Vertrag mit der DB AG ist Bayern für die gesamten Baukosten von derzeit 3,84 Mrd. Euro verantwortlich. Darin enthalten sind die 1,5 Mrd. Euro die der Bund beisteuern soll und die Bayern zunächst vorstreckt um sie nach Fertigstellung des Tunnels über weitere ca. 20 Jahre aus den GVFG-Mitteln wieder zurück zu bekommen. Das finanzielle Risiko liegt also voll beim Freistaat.

Und die Kritik an der Tunnellösung reist nicht ab, vor allem da der Tunnel die Gelder frisst die in den nächsten 30 Jahre an andere Schienenprojekte in Bayern verfüttert werden könnten.

Dr. Walter Heldmann erläutert kurz das Projekt und einige Schwachpunkte.

www.s-bahn-ausbau.de

http://www.tunnelaktion.de/