Schwule Welle - Das Magazin vom 19. Januar 2023

90 Minuten gefüllt mit Themen aus Politik, Gesellschaft, Kultur und Boulevard sowie gespickt mit spannenden Gästen.



Wir freuen uns z.B. auf den Schauspieler, Regisseur und Musiker Heiner Bomhard. Vor einigen Jahren plauderten wir bereits mit ihm, als er an den Städtischen Bühnen Freiburg im Musical „Elternabend“ (2013/14) zu erleben war.

Inzwischen hat er mehrfach mit Rosa von Praunheimgearbeitet, u.a. spielte er in dessen Film „Darkroom“ mit und steuerte auch die Musik bei.

Nun steht er im ersten Musical des Kult-Regisseurs im Berliner Theater BAR JEDER VERNUNFT in der Hauptrolle von „Die Bettwurst“ auf der Bühne. Nach der umfeierten Welturaufführung im September folgt nun im Februar die Wiederaufnahme. Und auch die Musik stammt von ihm. Hartmut hat das Musical im Herbst besucht und spricht nun erneut mit dem vielseitigen Künstler.



Kunst – in dem Fall Filme – braucht auch einen Ort, an dem sie präsentiert wird. Die Filmemacher Ludwig Ammann und Michael Isele leiten seit vielen Jahren die Freiburger Programmkinos „Friedrichsbau“, „Apollo“, „Harmonie“ und den „Kandelhof“ – im letzten findet alljährlich auch das älteste noch existierende schwule Filmfestival, die Schwule Filmwoche Freiburg, statt. Nun droht den „Friedrichsbau-“ und „Apollo-Kinos“ das aus! Wegen Netflix und Co.? Nein, sondern wegen einer unsicheren Persepektive in dem Gebäude, das von einer Stiftung verwaltet wird. Teure Investitionen lohnen sich nur, wenn die Kinobesitzer auch eine zeitlich ausreichende Perspektive erhalten. Diese wird ihnen bislang verwehrt. Hinzu kommen – natürlich – noch die Spätfolgen der Corona-Epidemie, viele Kinofans sind noch nicht zurück gekehrt.

Die Ankündigung der Schließung aber brach über Freiburg in der Kulturwelt wie ein Tsunami ein. Ist die noch zu verhindern? Thema auch bei uns in der Sendung.



Und wir sprechen mit dem Musical-Darsteller Julian Wejwar über aktuelle Shows in England, Deutschland und den angrenzenden Staaten.

Und natürlich gibt es wieder Nachrichten und Informationen aus der schwulen Welt.

Eine Sendung von Hartmut und Alex