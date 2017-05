Sicherheitsleute greifen DemonstrantInnen vor türkischer Botschaft in den USA an

Am Rande des Besuchs des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Washington sind mehrere DemonstrantInnen von Sicherheitskräften Erdogans verletzt worden. Das berichten unter anderem die Frankfurter Rundschau und der Spiegel.

Wie Zeugen erzählten, erfolgten die Angriffe auf DemonstrantInnen mit der Fahne der syrisch-kurdischen Partei Demokratische Union. Zwar habe die Polizei vor Ort die Angriffe unterbunden, dennoch seien nach Angaben von Rettungskräften neun Menschen teils schwer verletzt worden.

Der Polizei zufolge sind die Gründe für die Ausschreitungen noch unklar. Auf einem Video der Nachrichtenplattform Voice of America Turkish ist zu sehen, wie auf am Boden liegende Menschen eingetreten und –geprügelt wird. Die Angreifer sind größtenteils in ähnlichen Anzügen gekleidet, zumindest einer der Angegriffenen trägt auf dem Video eine Fahne der Partei mit sich.