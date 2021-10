Struthof KZ gleich neben Straßburg

Vorderhaus 19 Uhr

Mi 13.10.2021

Habsburgerstraße 9

79104 Freiburg

Deutschland

Das KZ Struthof und seine Außenlager liegen unweit von Freiburg. Hier wurden im 2. Weltkrieg KZ-Häftlinge von der SS unter menschenverachtenden Bedingungen bewacht und ermordet. Sie wurden gegen Entgelt an Unternehmen als Zwangsarbeiter*innen „ausgeliehen“. 1944 war fast jede*r Zweite*r der 63.610 Daimler-Benz-Mitarbeiter*innen ein zivile/r Zwangsarbeiter*in, Kriegsgefangene/r oder KZ-Häftling.



Hans-Peter Goergens beschäftigt sich seit vielen Jahrzehnten mit dem KZ Struthof. Er führt ständig Gruppen durch das Lager, so auch unseren Motorradclub. Am 13.10. gibt er einen Einblick in seine neuesten Forschungen und beleuchtet vor allem die Rolle der Industrie bei der Ausbeutung der Zwangsarbeiter*innen.