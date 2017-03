Tagesinfo von Donnerstag, 6.Februar 1992

DO

06.02.92

10

Drei Kurzmeldungen zur Ausländerhatz i.d. BRD: 28 Philipinos in FfM ind Abschiebehaft/ Libanese in Emmendingen in Abschiebehaft/Überfall in Rommelskirchen auf Pakistani.

2

KI

F-4.3.

F-3.5

I-5.3.1.