Talkin' bout a Revolution

Bei der anarchistischen Buchmesse Freiburg 2020 wurde der Vortrag "Talkin' about a revolution..." gehalten.

Gibt es Sinn, hier und heute von „Revolution“ zu sprechen? Was können wir aktuell darunter konkret verstehen? Wie bringen wir die „kleinen Aktionen“, unserer Tätigkeit in verschiedenen Gruppen und in unserer jeweiligen Kommune in Zusammenhang mit der Sehnsucht danach, „alles zu verändern“?. Inwiefern können wir uns heute sozial-revolutionär ausrichten?

Im Input wird das anarchistischen Konzept der sozialen Revolution vorgestellt. Lasst uns im Anschluss unsere Gedanken teilen und diskutieren.

RDL war vor Ort und hat die Veranstaltung am 24.10.2020 aufgezeichnet. Der erste Teil umfasst die Lesung selbst, Teil 2 beinhaltet noch weitere Ergänzungen von Peter Nowak aus der Diskussion.