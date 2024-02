Taylor Swift – Die progressive Popkönigin?

Taylor Swift ist Superstar. Mit jedem neuen Album bricht sie Rekorde, Tickets für ihre Konzerte sind in Minuten ausverkauft, sie ist in aller Munde. Nach fast zwanzig Jahren im Geschäft erreicht sie mit ihrem neuesten Album 'Midnights' und ihrer aktuellen Welttournee neue Höhepunkte ihrer Karriere. Wieso ist Taylor Swift so erfolgreich? Und: Ist aus linker Perspektive etwas mit Taylor Swift anzufangen? Diesen Fragen werden wir zwei Stunden lang nachspüren, und uns dafür Musik von 2006 bis 2023 anhören.

Tracklist

Taylor Swift - Shake It Off (Taylor's Version)

Taylor Swift - no body, no crime feat. HAIM

Taylor Swift - Love Story (Taylor's Version)

Taylor Swift - All Too Well (Taylor's Version)

Taylor Swift - peace

Taylor Swift - The Best Day (Taylor's Version)

Taylor Swift - The Lucky One (Taylor's Version)

Taylor Swift - Look What You Made Me Do

Taylor Swift - Anti-Hero

Taylor Swift - Our Song

Taylor Swift - my tears ricochet

Taylor Swift - The Man

Taylor Swift - You Need To Calm Down

Taylor Swift - Cruel Summer