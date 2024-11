Timon Karl Kaleyta | Heilung

Heilung von Timon Karl Kaleyta erzählt von einem Mann, der nicht mehr schlafen kann. Er hat Angst, alles zu verlieren, was er sich aufgebaut hat. Seine Frau schickt ihn in ein Sanatorium in den Dolomiten. Statt Linderung findet der Mann dort einen Professor, der ihn mit zahlreichen Anwendungen malträtiert, woraufhin der Protagonist die Flucht ergreift. Ziel ist ein Jugendfreund, der mit seiner Lebensgefährtin als Selbstversorger auf dem Land lebt. Doch auch die Arbeit auf dem einsamen Hof im Pfälzerwald heilt nicht. Im Gegenteil, die Situation spitzt sich zu.

Clemens, Sebastian und Cora rezensieren für euch Heilung, das bei Piper erschienen ist.