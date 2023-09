Todesursache: Flucht - die Liste der Toten

Eine sieben Stunden lange öffentliche Lesung organisiert die Kunstaktionsgruppe Salpetra diesen Samstag. So viel Zeit wird es brauchen, um die Liste der Migrant*innen zu Gehör zu bringen, die seit 1993 in Europa oder an dessen Außengrenzen ums Leben kamen. Wir haben mit Winni von Salpetra über die Liste und den Sinn der Aktion gesprochen.

Die Lesung findet am Samstag, den 30. September, von 11 bis 18 Uhr auf dem Platz der Alten Synagoge in Freiburg. Mitmachen ist gerne möglich: Interessierte können sich auf dem Platz bei der Gruppe Salpetra melden.