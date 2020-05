Am 24. Mai verübten fünf Nazihooligans in der Nähe von Ulm einen antiziganistisch motivierten Brandanschlag auf mehrere französische Romafamilien. Im Ulmer Kornhaus läuft der Prozeß seit dem 11. Mai 2020 nachdem die Täter ein Jahr lang in Untersuchungshaft saßen. "In diesem Fall sind wir sehr zufrieden", sagt die wissenschaftliche Referentin der Forschungsstelle Chana Dischereit vom Verband deutsche Sinti und Roma, Landesverband Baden-Württemberg.