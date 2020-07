Fackelwurfprozess in Ulm

Am 24. Mai 2019 warfen fünf junge Männer eine Fackel auf Wohnwägen von mehreren französischen Roma Familien. Der am 11. Mai 2020 begonnene Prozess gegen die Täter naht sich nun einem Abschluss, dabei wurde das rechte Weltbild der Täter, und Antiziganismus thematisiert. RDL hat mit Chana Dischereit (wissenschaftliche Referentin der Forschungsstelle vom Verband deutsche Sinti und Roma, Landesverband Baden-Württemberg) und einem Aktivistix vom Kollektiv.26 in Ulm über den zwölften Prozesstag gesprochen, mit teilweise doch sehr unterschiedlichen Einschätzungen.