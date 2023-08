'VielFalter' - Magazin für Polyphonie und Selbstbestimmung 07.08.2023

Im ersten Teil der Sendung gibt es einen Ausschnitt aus der Januarsendung von Radio Loca (Querfunk / Karlsruhe):

Vier groteske Erfahrungsberichte vom "ersten Mal in der Psychiatrie". Von poetisch mit literarischer Qualität bis zur Ich-Erzählung.

Allen Erfahrungen ist gemein, wie wichtig ein wertschätzender und so angstfrei wie möglicher Rahmen bei der Erstbehandlung in der Psychiatrie ist, damit man nicht zum Dauergast in der Psyche wird.

(entnommen aus https://www.freie-radios.net/120293 ).



Im zweiten Teil geht es um das MAD - Museum Anderer Dinge (www.museum-anderer-dinge.de), das Ende Oktober 22 eröffnet wurde bzw. online gegangen ist.

Das Museum Anderer Dinge sammelt Objekte, die von Krisen- und Verrücktheitserfahrungen ihrer Stifter*innen erzählen. Es sind andere Geschichten; Geschichten jenseits der pathologisierenden Perspektive der Psychiatrie.