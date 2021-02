Vietnamesin bringt in Frankreich u. a. deutsche Chemiefirmen vor Gericht

Noch immer werden in Vietnam Kinder mit Missbildungen geboren, die auf den Einsatz des Entlaubungsmittels Agent Orange zurückgehen. Agent Orange enthielt aufgrund des Herstellungsprozesses das "Sevesodioxin" TCDD, das als der giftigste Stoff unter den Dioxinen gilt. 52000 geschädigte US-Soldaten konnten eine mäßige Entschädigung erstreiten. Die viel stärker in Mitleidenschaft gezogenen vietnamesischen Opfer gingen leer aus. Eine in Frankreich lebende gebürtige Vietnamesin streitet nun mit den Konzernen vor Gericht. Darunter sind auch deutsche Firmen wie Bayer. Neben der Wirkung des Giftes auf Menschen, wird am Rande des Prozesses auch heiß diskutiert, ob so verheerende Umweltschäden wie sie durch den Einsatz von Agent Orange in Vietnam entstanden sind nicht einer eigenen Verbrechenskategorie bedürfen, parallel zur Einführung des Begriffs des Genocids nach dem 2. Weltkrieg. Unser Frankreichkorrespondent Bernard Schmid berichtet.