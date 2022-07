Von Agroforst bis Saatgutreform

Wie sollen wir uns ernähren? Wer ernährt uns? Und wie hängt das alles mit Ökologie und Klimaschutz zusammen? Am vergangenen Wochenende (22.- 24.07.2022) hat in Freiburg im Eschholzpark und in der angrenzenden Edith-Stein Schule das Agrikulturfestival stattgefunden. Workshops, Musik, Filmvorführungen und Diskussionsveranstaltungen waren geboten. Wir waren am Samstag vor Ort und haben die Diskussionen um Klima und Landwirtschaft verfolgt 7:31

und verschiedene Gruppen und Initiativen auf dem "Agrikulturmarkt" getroffen.12:18