Vor 10 und 20 Jahren (zwei neue Jahrzehnte brechen...)

Heute in Teil a): Die 2010er brechen an... mit so einigen Rekorden und unnormal vielen Re-Entrys und mit Mando Diao, Brings, Stromae, Owl City...

Und in Teil b): Das Jahr 2000 hat bereits vor 20 Jahren angefangen... urg. Mit der Expo 2000, Windows 2000 und Wadde hadde dudde da für den ESC 2000. Außer Anton aus Tirol und Sexbomb haben wir besseres zu bieten... Mir fällt jetzt allerdings nichts ein. - Aber vielleicht doch noch!

Live mit Ju Chin