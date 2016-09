Wahlausgang in Galicien und im Baskenland am 25.09.2016

Am Sonntag, den 25.09.2016 haben in Galicien und im Baskenland Regionalwahlen stattgefunden. Warum der Wahlausgang speziell Galiciens für die derzeitige Situation in Spanien eine besondere Bedeutung hat, dazu ein Interview mit Ralf Streck, unserem Auslandskorrespondeten in Spanien.