Warum der Krieg Binarität verstärkt, Blick und Rückblick auf den Aufstand im Iran und crossmediales Arbeiten

"Krieger*innen oder Friedensengel? - Geschlechterrollen im Krieg" ist der Titel für das Herbstheft der iz3w und befasst sich mit Rollenbildern von Frauen und Queers in kriegerischen Konflikten. Schon hier fällt auf wie sehr die Unterteilung in zwei Geschlechter sich mit Kriegen verstärkt und patriarchale Muster wiederkehren. In manchen Fällen sind Regionen nach feministischen Kämpfen sogar patriarchaler als vor dem Kampf.

Welche Formen der Ikonografie von Krieg zum Beispiel im Befreiungskampf um Kurdistan oder bei den Sandinistas eine Rolle spielen berichtet uns Larissa Schober und zeigt auf rote Fäden die der ehrenamtliche Journalismus des iz3w im Heft sowie im südnordfunk heraushebt.