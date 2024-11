Was bringt der Beteiligungshaushalt wirklich? Interviews u.a. mit Lina Wiemer Cialowicz (GAF)

Der Beteiligungshaushalt in Freiburg wurde in den letzten Wochen wieder geöffnet. Bürger*innen und Initiativen konnten Vorschläge einreichen, in was die Stadt Freiburg mehr oder auch weniger investieren sollte.

Im Gespräch war RDL mit Stadträtin Lina Wiemer-Cialowicz von der Grünen Alternativen Freiburg

Sie spricht darüber was der Beteiligungshaushalt ist und kommentiert, worin sie Stärken und Schwächen des Beteiligungshaushaltes sieht.

9:17

RDL war außerdem mit den Initiativen Fluss e.v. und dem Freiburger Tanznetz im Gespräch, welche beide Gelder vom Beteiligungshaushalt zugesprochen bekommen haben und sich auch dieses Jahr auf eine Mehrfinanzierung beworben haben.

Linda Brodhag (Freiburger Tanznetz) und Carina Utz (Fluss e.v.) geben Einblicke in die finanzielle Situation ihrer Initiativen, welche Rolle der Beteiligungshaushalt in der Finanzierung spielen und was das für die Planungssicherheit bedeutet.

3:42

6:26