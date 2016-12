Vegan sein ist in. Veganismus bedeutet auf tierische Produkte zu verzichten. Was das genau im Alltag heißt, darüber sprachen wir mit Joshua, der seit 3 Jahren vegan lebt. Außerdem interviewten wir eine Ernährungswissenschaftlerin über eine vegane Lebensweise und ob diese gesund ist und was Sportler und Kinder beachten müssen.