Was macht eine Verschwörungstheorie aus?

Ausgehend von der Diskussion um verschiedene Neubenennungen des Begriffs Verschwörungstheorie als "Verschwörungserzählung", "Verschwörungsmythos" etc. fragte Radio Dreyeckland Prof. Michael Butter von der Uni Tübingen nach seiner Verortung des in jüngster Zeit wieder sehr virulenten Phänomens. Butter ist Amerikanist und forscht seit Jahren zu Verschwörungstheorien in verschiedenen Zusammenhängen. Unter anderem hat er 2018 das Buch "Nichts ist wie es scheint" über Merkmale und Mechanismen von Verschwörungstheorien veröffentlicht. Er ist Vice Chair des Netzwerkes "Comparative Analysis of Conspiracy Theories", in dem Wissenschaftler*innen aus verschiedenen Disziplinen und 35 Ländern zu Verschwörungstheorien arbeiten.