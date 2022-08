Atem, Stimme. Blasinstrumente erzeugen menschlichen Klang. Oder so. In der aktuellen Folge von funkdefekt zeigen Denise Frey und Pablo Giw, wohin sie die Verfremdung ihrer Instrumente bringt und welche Künstler*innen die beiden inspirieren. Ein Soundtrip zwischen Loops, Störeffekten und Klangflächen.

Featuring:

Colin Stetson: New History Warfare Vol. 2: Judges

Pablo Giw: Never Is Always

Jon Hassell: Vernal Equinox

Denise Frey: denise frey solo

Denise Frey: Alone

Nils Petter Molvær: Khmer

ND: eINS

Die nächste Folge von funkdefekt hört ihr am 2. September, 20 Uhr.

Weitere experimentelle Kost gibt es mit der Büchse Buntes am 24. August, 17 Uhr - wie immer im Musikmagazin.