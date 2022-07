Esch, das Europaen Capital of Culture, geht 100 Tage auf Sendung. 100 Tage Radio Art Zone. 100 Tage Radiokunst aus dem Süden Luxemburgs, gesendet vom freien Radio ARA und verbreitet über diverse Partnerinstitutionen. Als Institution für Störfreundliches ist auch funkdefekt mit dabei und gibt euch klanglich Einblick in ein Programm voller Radiofeatures und Livesounds hunderter Künstler*innen, die im Zweifel auch aus ihrer Küche senden. Mit kleinen Exkursen zu den teilnehmenden Artists Billy Roisz, dieb13, Haco und Tarnovski gibt es darüber hinaus besondere Sound- und Störkunst. …welcome to the zone where radio and art mix freely!

Featuring:

Billy Roisz / dieb13: Global Siesta

Billy Roisz / African Ghost Valley: Angry Ambient Artists Vol​.​3

dieb13 / marina džukljev: contemplations on the cognitive loudness of the 4th reich´n´roll

Haco / Tarnovski: Kagero Dial

Various Artists: SUIQOO [haco qoosui_remix] (Remix-Compilation)

David Buckland: RiverRun

Radio Art Zone im Online-Stream: www.radioart.zone

Die nächste Folge von funkdefekt (ehemals Head) nimmt sich die seltsame elektronische Verfremdung von Blasinstrumenten zum Thema und ist am 5. August, 20 Uhr zu hören.

Weitere experimentelle Kost gibt es bis dahin mit der Büchse Buntes am 27. Juli, 17 Uhr - wie immer im Musikmagazin.