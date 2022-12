Es klingt.org

Experimentelles aus und rund um Wien. klingt.org versteht sich als Online-Plattform für Improvisiertes, Noise, Free Jazz, elektronische Musik. Am 14. Januar wird das 23-jährige Bestehen gefeiert – und funkdefekt feiert noch vor Heiligabend mit. Ihr hört Musik, Musik und Hintergründe – im Interview mit Dieter Kovačič / dieb13, Betreiber der Plattform. funkdefekt unterm Weihnachtsbaum. Besser kann Heiligabend nicht werden.

Featuring:

Dieb13: Live At Smallforms

Christof Kurzmann: Schön und gut

beauchamp*geissler: 0_00_0__0

Billy Roisz: Walking The Monkey

Rdeča Raketa: …and cannot reach the silence

Zur Festivalankündigung geht's hier: https://www.klingt.org/gro.tgnilk/events/13035/index.html

Die nächste Folge von funkdefekt hört ihr neujährlich und schnapszahlig am 20. Januar, 20 Uhr.

Weitere experimentelle Kost gibt es mit der Büchse Buntes am 11. Januar, 17 Uhr - wie immer im Musikmagazin.

Anmerkung:

