Adresse: Wiener Underground

Noise, freie Musik, Sound Art. Wer den Wiener Underground sucht, kommt an klingt.org nicht vorbei. Am 11. Januar 2025 feierte die Online-Plattform ihren 25. Geburtstag, mit Musik auf dem Donauschiff und im Theater am Werk. Die Österreich-Premiere von funkdefekt widmet sich diesem feierlichen Anlass. Zu hören sind ominöse, zauberhafte Livesounds und die Stimmen von Gründer Dieter Kovačič + Musikerin Susanna Gartmayer.

Featuring:

beauchamp*geissler | This Toy Is Not A Bag | Goldgelb Records

Daniel Lercher & Vinzenz Schwab | Live im Theater am Werk (11.01.25)

dieb13 & Philipp Quehenberger | Live im Theater am Werk (11.01.25)

klingt.collective | dense variations | Interstellar Records

Oliver Stotz | In C | jokebux.klingt.org

Die nächste Folge von funkdefekt hört ihr am 11. April, 20 Uhr - ein Special zum tschechischen Noise-Label Endless Void Surf Club.