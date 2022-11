Another China

funkdefekt blickt in die Vergangenheit und präsentiert eine ausgewählte Sendung des Vorgängerformats Head aus dem Jahr 2020. Im Mittelpunkt: Die alternative Musikszene Chinas jenseits von Staatsdoktrin und Autoritarismus. Zu hören sind Pionier*innen wie Wang Fan (Sound of Meditation Within The Body), Torturing Nurse (The Nihilism) und FM3 (Buddha Machine 1, 5), aber auch aktuellen Acts wie Howie Lee (Homeless), Hyph11E (Aperture) und Li Jianhong 李劍鴻 (1969).

Die Ankündigung am Ende der Sendung könnt ihr ignorieren - die nächste Folge von funkdefekt mit einem Special zum klingt.org-Festival hört ihr vorweihnachtlich am 23. Dezember, 20 Uhr.

Weitere experimentelle Kost gibt es mit der Büchse Buntes am 14. Dezember, 17 Uhr - wie immer im Musikmagazin.

Anmerkung:

