Vor den Feiertagen nochmal Schutthalde. Found Sounds, Melodien, Umweltgeräusche, Soundgrätschen, Noise. One Hour Live Loops by Fabian.

Achtung: Verrücktes Soundbild - am besten mit Kopfhörern genießen.

Die nächste Folge von funkdefekt hört ihr am 19. Januar, 20 Uhr. Die nächste Büchse Buntes mit experimenteller Musik läuft am 10. Januar, 17 Uhr.

Anmerkung:

funkdefekt und Verwandtes gibt's ganz unkommerziell auf Instagram.

https://www.instagram.com/funkdefekt