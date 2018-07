Unter anderem aus ökologischen Gründen entscheidet sich so manch eine*r, nicht in einem Haus oder einer Wohnung zu leben, sondern im Wagen. So auch unsere Studiogäste Vagalume, Anatua und Zaphod Beeblebrox, die seit Jahren in nicht motorisierten Wägen in einem Privatwald im Freiburger Umland wohnen. Nach einer anonymen Anzeige müssen sie den Platz kommenden Samstag geräumt haben...