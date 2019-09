„Wir müssen uns von der Religion des Wirtschaftwachstums befreien“

Alberto Acosta, Wirtschaftswissenschaftler aus Ecuador, hielt am 17. September einen Vortrag mit dem Titel „Recht auf ein gutes Leben für Alle“ Acosta ist Wirtschaftswissenschaftler und hat lange in Deutschland gelebt. Er war in Ecuador einige Monate Minister für Energie und Bergbau im Kabinett Rafael Correa. In dieser Position setzte er sich für Umweltschutz und den Schutz indigener Völker ein. Acosta war aber auch Manager der Erdölindustrie. Wie dies miteinander vereinbar ist, erklärt er im Interview mit RDL.