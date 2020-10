"Wir sollen pfleglich mit den Menschen umgehen"

Nie hätte sie “gedacht, daß das klappt“, sagt Fotografin Britt Schilling. Tatsächlich hat es niemand für möglich gehalten. Um ihr Projekt umzusetzen, ging sie mit ihrer Kollegin, der Filmemacherin Reinhild Dettmer-Finke, bis zum Justizminister in Stuttgart. Und jetzt hängen die Bilder an der JVA Freiburg bereits seit Juni an den Außen- und Innenmauern und gewähren einen intimen Blick in die Zellen der Häftlinge.

Die Rahmen für die Bilder haben die Insassen selbst gefertigt; die Hängung wurde gefilmt. Wenn die Ausstellung im März beendet wird, werden aus den Planen Taschen gemacht. Der Erlös aus dem Verkauf geht in einen Opferfonds. Desweiteren war eine Filmreihe zusammen mit dem KoKi geplant – bisher jedoch pandemiebedingt bis auf weiteres nicht realisierbar.

Die beiden waren zu Gast im Sprechraum von Radio Dreyeckland und sprechen über Kaffeewasser, Utopien des Strafvollzugs und dicke Aktenordner....