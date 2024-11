Der 1936 in Island geborene Felix Rottberger lebt seit 1966 in Freiburg. Über seine Lebensgeschichte, die die Flucht seiner Familie in der Zeit der Schoa beinhaltet, erzählte er im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Zikaron on Campus - Hochschulen gegen das Vergessen", am 6. November 20244, an der Universität Freiburg. Veranstaltet wurde das Zeitzeugen-Gespräch vom BJSB und FRPEPP.