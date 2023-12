ZusammenKunst - Inklusive Projektwerkstatt

„ZUSAMMENKUNST“ ist ein inklusives Kunstangebot, welches von erfahrenen Künstler*innen in den Sparten: Bildhauerei, Malerei und Keramik angeleitetet und begleitet wird. Die verschiedenen Kunstangebote wurden von März bis Dezember 23 mit einer bunt gemischten Gruppe sowohl in der Kubus³-Werkstatt als auch in der Keramikwerkstatt der FABRIK e.V. durchgeführt. Das Angebot richtet sich an alle Menschen mit und ohne Handicap, die in einer Gruppe gemeinsam kreativ sein wollen und Lust haben, verschiedenene Materialien und Bearbeitungstechniken kennen und ausprobieren zu lernen. Am Ende dieses besonderen und einmaligen Projektes gab es gestern bei einer öffentlichen Vernissage die entstandenen Arbeiten und Werke zu sehen.

Gönnt euch daher jetzt Dave's Streifzug, gestern auf der Vernissage von ZusammenKunst.

Weitere Infos zu Projekten im Kubus in der Haslacher Straße 43 in Freiburg erhaltet ihr online unter:

http://kubus3-projektwerkstatt.de/