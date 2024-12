Hier hört ihr das gestern am 9. Dezember geführte Interview mit Albi Rich. Im Gespräch ging es unter anderem um die bevorstehende Vernissage im Kulturaggregat in der Hildastraße 5, sein Repertoir, Motive und die Auswahl der Fotografien. Albi fotografiert seit Jahren und hat seine Kamera immer dabei. Entsprechend umfangreich wird die Ausstellung , die ab diesem Freitag, dem 13. Dezember bis zum 8. Februar 2025 zu sehen sein wird. Die Vernissage also an diesem Freitag ab 18:12 !

Hier gehts zur Webseite vom Kulturaggregat