16:40Hier findet ihr das Interview mit der Ghettostars Crew (GHS) aus Berlin, das während der Vernissage der Ausstellung im Kulturaggregat in der Hildastraße 5 geführt wurde. Es ging um Graffiti von den frühen Neunzigern bis heutzutage und auch den neuen Film " blaues Licht ", der ebenfalls in der Hildastraße 5 am 18. November, am 16. Dezember und am 20. Januar jeweils um zwanzig Uhr gezeigt wird.