Patrick Hartl, ein Künstler aus München, stellt ab morgen, Samstag dem 13.5., im Kulturaggregat in der Hildastraße 5 in Freiburg aus. Unter dem Titel Work is Progress werden über dreißig seiner Werke zu sehen sein.

Wir haben ihn interviewt und im Gespräch ging es um seine aktuelle Zusammenarbeit mit anderen Künstlern, Ausstellungen im Ausland, seine künstlerischen Beweggründe und Anfänge, und einiges mehr.

