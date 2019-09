STREETART TRIFFT KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Die Ausstellung ist Teil der Zusammenarbeit des Künstler*innen Kollektives Kulturaggregat.e.V. und der Uni Freiburg. Künstliche Intelligenz ist das Thema dieser erst mal aussergöhnlichen Kompilation und Thema des Wissenschaftsjahres 2019.

fünf Freiburger Wände wurden gestaltet. Die Motive entstanden in einem Austausch zwischen KI-Forscher*innen der Uni Freiburg und verschiedenen Streetart-Künstler*Innen der Welt. Das Ergebnis kann an unterschiedlichen Stellen Freiburgs begutachtet werden und in der hier vorgestellten Ausstellung im Kulturaggregat in der Hildastraße 5.

5 Künster*innen Forscher*innen Pärchen sprechen dort über ihre Arbeit.

mehr Infos zur Ausstellung und dem Projekt findet ihr unter:

www.kultur-aggregat.de/streetart-kuenstliche-intelligenz