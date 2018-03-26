Bulut Geçti (türkisch) 25.03.2018

Bugünkü(25.03.18) yayınımızda, Türk Edebiyati`nin iki önemli kalemine; Tezer Özlü ve Didem Madak`in yapitlarina ve yasamlarina kisaca degindik ve Anadolu topraklarında yetişmiş, antifaşist - antikapitalist mücadele içinde bir biçimde yer almış kadınlarımıza adanmış türküleri ve/veya onların sevdiği Türkce ve Kürtce halk ezgilerini dinledik.

Günü özetlemek gerekirse;

Biz bugün Didem Madak’ın mısralarında, Tezer Özlü’nün satırlarındaydık,

Bugün biz Ayçe İdil Erkme’nin açlığını, Delila’nın avazını duyumsadık,

Nevin Yıldırım’ın savunması, Özgecan Aslan’ın çığlığıydık.

Kadın-Yaşam-Özgürlük şiarımızla bugün biz, Yasta Değil İsyandaydık!!!!